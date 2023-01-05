فوتشيتش يتوقع حدوث ركود في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين عام 2023
AP Darko Vojinovic
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أكد الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، أن العام المقبل 2023 سيكون أصعب من العام السابق بسبب الركود في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين.
وقال فوتشيتش في مؤتمر صحفي: "أتوقع أن يكون عام 2023 على المستوى الأوروبي والعالمي أصعب من عام 2022، وأصعب بكثير".
وأضاف: "أمريكا في حالة انكماش، وتقترب من الركود. معدلات النمو في الصين تتراجع، وأوروبا تقترب من الركود. ونحن جزء من هذا النظام... سلسلة".
المصدر: نوفوستي