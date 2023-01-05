فوتشيتش يتوقع حدوث ركود في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين عام 2023

أكد الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، أن العام المقبل 2023 سيكون أصعب من العام السابق بسبب الركود في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين.

وقال فوتشيتش في مؤتمر صحفي: "أتوقع أن يكون عام 2023 على المستوى الأوروبي والعالمي أصعب من عام 2022، وأصعب بكثير".

وأضاف: "أمريكا في حالة انكماش، وتقترب من الركود. معدلات النمو في الصين تتراجع، وأوروبا تقترب من الركود. ونحن جزء من هذا النظام... سلسلة".

المصدر: نوفوستي