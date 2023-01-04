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كورونا.. بعض الدول تفحص مراحيض الطائرات القادمة من الصين

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كورونا.. بعض الدول تفحص مراحيض الطائرات القادمة من الصين
AP
الصين
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بدأت بعض الدول بينها أستراليا وبلجيكا وكندا فحص مراحيض الطائرات القادمة من الصين، للتأكد من خلو ركابها من كورونا ومتحوراته.

وهذا الفحص هو عبارة عن اختبار لبول وبراز جميع الركاب الذين دخلوا مرحاض الطائرة خلال الرحلة القادمة من الصين، للكشف عن فيروس كورونا ومتحوراته.

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وهناك احتمال آخر وهو جمع مياه الصرف الصحي للمطار بأكمله، لكن ذلك لا يسمح بقياس الأخطار المرتبطة بمصدر معين.

وقررت الكثير من الدول بينها أستراليا وبلجيكا وكندا فحص مراحيض الطائرات القادمة من الصين، كما تدرس الولايات المتحدة احتمال التحاقها بهذه الإجراءات، حسب وسائل إعلام أمريكية.

المصدر: أ ف ب

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