"الدوما": انتخابات الكونغرس أظهرت انقسام المجتمع الأمريكي

أكد رئيس لجنة مجلس "الدوما" الروسي للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي، أن انتخابات الكونغرس لم تظهر انقسام المجتمع الأمريكي فحسب، بل أظهرت الشقاق في صفوف الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وقال سلوتسكي على "تيليغرام" "أظهرت الانتخابات السابقة للكونغرس الأمريكي بوضوح الانقسام في المجتمع الأمريكي. ولكن، كما اتضح، هناك مشاكل في الوحدة داخل الأحزاب السياسية نفسها".

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وأضاف: "الولايات المتحدة تدخل العام الجديد بأزمة برلمانية".

وفشل مجلس النواب الأمريكي ذو الأغلبية الجمهورية، وللمرة الرابعة خلال يومين في انتخاب رئيس له.

وأفادت قناة CBS News التلفزيونية بأنه لأول مرة منذ 100 عام فشل مجلس النواب الأمريكي في اختيار رئيس له من الجولة الأولى، بعد عدم جمع الجمهوري كيفن مكارثي الأصوات الكافية لانتخابه.

المصدر: نوفوستي