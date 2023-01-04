بوتين وميرضيائيف يجريان مكالمة هاتفية لبحث تعزيز التعاون بين البلدين

أفاد المكتب الصحفي للكرملين بأن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوزبكي شوكت ميرضيائيف أعلنا أثناء مكالمة هاتفية نيتهما تعزيز التعاون بين البلدين بما في ذلك في مجال الطاقة.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب اليوم الأربعاء: "تم تأكيد السعي المتبادل لتعزيز علاقات التحالف والشراكة الاستراتيجية بين روسيا وأوزبكستان وزيادة التبادل التجاري وتوسيع التعاون متبادل المنفعة في المجالات المختلفة بما فيها الطاقة".

وأضاف البيان أن ميرضيائيف "عبر عن شكره للضيافة خلال الاجتماع غير الرسمي لرؤساء الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة في سان بطرسبورغ في 26-27 ديسمبر الماضي".

وفي 3 يناير الجاري أجرى الرئيس بوتين مكالمة هاتفية مع نظيره الكازاخي قاسم جومارت توكايف بحثا خلالها مسائل التعاون التطبيقي بين البلدين في المجالات المختلفة بما فيها مجال الطاقة والوقود.

المصدر: نوفوستي