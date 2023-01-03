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بوتين وتوكاييف يتبادلان التهاني بمناسبة العام الجديد

أخبار العالم

بوتين وتوكاييف يتبادلان التهاني بمناسبة العام الجديد
Globallookpress
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تبادل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الكازاخستاني، قاسم زومارت توكاييف، التهاني بمناسبة العام الجديد، عبر مكالمة هاتفية.

وأفاد الكرملين، بأن الرئيسين أشادا بالعلاقات المميزة التي تربط بين روسيا وكازاخستان، والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

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وناقش الرئيسان، قضايا التعاون والتنسيق بين البلدين في قطاع الوقود والطاقة.

وأضاف بيان الكرملين، أن توكاييف، شكر بوتين، على ترحيبه الحار بمشاركي قمة رابطة الدول المستقلة، التي عقدت في سان بطرسبرغ، يومي الـ 26 – 27 من ديسمبر 2022.

 

المصدر: نوفوستي

 

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