بايدن يستضيف كيشيدا في محادثات حول كوريا الشمالية والاقتصاد

أعلنت الإدارة الأمريكية أن الرئيس جو بايدن سيستقبل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في البيت الأبيض في وقت لاحق من هذا الشهر لعقد مشاورات اقتصادية وأمنية.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان - بيير إن الاجتماع الذي سيعقد في 13 يناير سيشمل مناقشات حول برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية، وسط مخاوف من احتمال إجراء بيونغ يانغ تجربة نووية جديدة.

وقالت جان بيير: "سيؤكد الرئيس بايدن دعمه الكامل لاستراتيجية الأمن القومي اليابانية التي صدرت مؤخرا، ورئاستها لمجموعة السبع، وعضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي. كما سيحتفي الزعيمان بالقوة غير المسبوقة للتحالف الأمريكي - الياباني، وسيحددان مسار شراكتهما في العام المقبل".

وكان آخر لقاء للزعيمين في جزيرة بالي بإندونيسيا خلال قمة مجموعة العشرين في نوفمبر الماضي.

المصدر: AP