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الدفاع الروسية: ارتفاع حصيلة قتلى الجنود الروس في ماكييفكا إلى 89

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الدفاع الروسية: ارتفاع حصيلة قتلى الجنود الروس في ماكييفكا إلى 89
Globallookpress Konstantin Kokoshkin
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية ارتفاع حصيلة قتلى الجيش الروسي جراء الضربة الصاروخية التي وجهتها قوات كييف لموقع تجمعهم قرب مدينة ماكييفكا في دونيتسك إلى 89.

وقالت الوزارة: "اتخذ قادة وضباط هذه الوحدة العسكرية، وصغار القادة والجنود من الوحدات الأخرى، جميع الإجراءات المتاحة لإنقاذ الضحايا وتم تقديم الإسعافات الأولية، ونقل الجرحى إلى المراكز الطبية"

وأضافت: "وللأسف، أثناء رفع الأنقاض ازداد عدد رفاقنا الذين قتلوا وبلغ 89، وكان بين القتلى نائب قائد الفوج المقدم باتشورين".

المصدر: نوفوستي

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