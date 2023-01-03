الدفاع الروسية: ارتفاع حصيلة قتلى الجنود الروس في ماكييفكا إلى 89
Globallookpress Konstantin Kokoshkin
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية ارتفاع حصيلة قتلى الجيش الروسي جراء الضربة الصاروخية التي وجهتها قوات كييف لموقع تجمعهم قرب مدينة ماكييفكا في دونيتسك إلى 89.
وقالت الوزارة: "اتخذ قادة وضباط هذه الوحدة العسكرية، وصغار القادة والجنود من الوحدات الأخرى، جميع الإجراءات المتاحة لإنقاذ الضحايا وتم تقديم الإسعافات الأولية، ونقل الجرحى إلى المراكز الطبية"
وأضافت: "وللأسف، أثناء رفع الأنقاض ازداد عدد رفاقنا الذين قتلوا وبلغ 89، وكان بين القتلى نائب قائد الفوج المقدم باتشورين".
المصدر: نوفوستي