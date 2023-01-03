الدفاع الروسية: ارتفاع حصيلة قتلى الجنود الروس في ماكييفكا إلى 89

أعلنت وزارة الدفاع الروسية ارتفاع حصيلة قتلى الجيش الروسي جراء الضربة الصاروخية التي وجهتها قوات كييف لموقع تجمعهم قرب مدينة ماكييفكا في دونيتسك إلى 89.

وقالت الوزارة: "اتخذ قادة وضباط هذه الوحدة العسكرية، وصغار القادة والجنود من الوحدات الأخرى، جميع الإجراءات المتاحة لإنقاذ الضحايا وتم تقديم الإسعافات الأولية، ونقل الجرحى إلى المراكز الطبية"

وأضافت: "وللأسف، أثناء رفع الأنقاض ازداد عدد رفاقنا الذين قتلوا وبلغ 89، وكان بين القتلى نائب قائد الفوج المقدم باتشورين".

المصدر: نوفوستي