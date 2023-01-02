الدفاع الروسية: مقتل 63 جنديا روسيا بضربة أوكرانية بصواريخ "هيمارس" في دونيتسك

أعلنت الدفاع الروسية أن 63 جنديا روسيا قتلوا بعد أن ضرب نظام كييف نقطة انتشار مؤقت لإحدى وحدات القوات الروسية قرب مدينة ماكييفكا في دونيتسك بـ6 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع.

وذكرت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي الصادر اليوم الاثنين أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت صاروخين من نوع "هيمارس"، لكن أربعة صواريخ أخرى برؤوس حربية شديدة الانفجار، أصابت نقطة الانتشار المؤقت المذكورة ما أدى إلى مقتل 63 جنديا روسيا.

وشددت الدفاع الروسية على أنه سيتم تقديم كل المساعدة والدعم اللازمين لذوي وأقارب العسكريين القتلى.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية