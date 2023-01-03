وزير خارجية تركيا يلتقي وفدا عن الائتلاف السوري المعارض

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أنه عقد لقاء مع وفد عن الائتلاف السوري المعارض، أكد فيه دعمه للمعارضة السورية.

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وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال أوغلو إنه التقى "رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، ورئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس، ورئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى".

وأشار أوغلو إلى أن اللقاء ناقش آخر التطورات حول سوريا، وأضاف: "أكدنا دعمنا للمعارضة السورية والشعب السوري، ذلك وفقا لقرار مجلس الأمن 2254".

Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı El-Maslat, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Camus ve Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Mustafa ile görüştük. #Suriye bağlamındaki son gelişmeleri ele aldık.



2254 sayılı BMGK Kararı uyarınca Suriye muhalefetine ve halkına desteğimizi yineledik. pic.twitter.com/ssgzdnvrOm — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) January 3, 2023

يأتي اللقاء تزامنا مع بوادر تقارب بين حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، والقيادة السورية، وجدل حول اللقاء المرتقب بين الرئيسين رجب طيب أردوغان وبشار الأسد.

واجتمع في موسكو مؤخرا وزراء دفاع روسيا، وسوريا، وتركيا، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه جرى خلال اللقاء "بحث سبل حل الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين، والجهود المشتركة لمكافحة الجماعات المتطرفة في سوريا".

المصدر: RT