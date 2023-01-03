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مستشار سابق لزيلينسكي: أوكرانيا دولة فاشلة ورئيسها عديم الخبرة

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مستشار سابق لزيلينسكي: أوكرانيا دولة فاشلة ورئيسها عديم الخبرة
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قال الخبير الاقتصادي أوليغ سوسكين، الذي عمل سابقا كمستشار لرئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، إن الاقتصاد الأوكراني سيدخل في مرحلة الركود قبل حلول عام 2034.

وأضاف: "أوكرانيا دولة فاشلة، وبلاد كئيبة تقف في قمع الإنتروبيا (Entropy - العشوائية)، لذلك حتى عام 2034 لا يمكن التحدث عن أي نوع من التحسن. ستزداد كل الأمور سوءا، هذه هي مرحلة الكساد والركود والتدمير، إنها الإنتروبيا. فعن أي تطوير تتحدثون؟".

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ووصف الخبير، رئيس البلاد الحالي زيلينسكي بالزعيم عديم الخبرة، واتهمه بعدم تحمل أي انتقاد يوجه إليه.

وتوقع سوسكين، أن الإرهاب الداخلي والقمع من قبل السلطات ضد المعارضين سيشتد في أوكرانيا لاحقا.

المصدر: تاس

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