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سياسي فرنسي ينتقد زيلينسكي ويصفه ساخرا بالـ"القديس"

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سياسي فرنسي ينتقد زيلينسكي ويصفه ساخرا بالـ
Globallookpress Oliver Contreras - Pool via CNP
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انتقد زعيم حزب المعارضين الفرنسي والعضو السابق في البرلمان الأوروبي فلوريان فيليبو، بشدة قانون الإعلام الجديد في أوكرانيا، الذي وقعه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وكتب فيليبو على "تويتر": "أود أن ألفت انتباهكم إلى حقيقة أن "القديس زيلينسكي" وقع على قانون يسمح بتشديد الرقابة على وسائل الإعلام والأحزاب المعارضة".

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وسأل: "هل يمكن اعتبار هذا أمرا طبيعيا؟".

وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يوم الخميس على قانون يشدد رقابة الدولة على وسائل الإعلام.

وسيحق للمجلس توجيه تعليمات إلزامية إلى هيئات التحرير لكافة وسائل الإعلام، وفرض الغرامات على وسائل الإعلام وإيقاف عمل أي وسائل إعلام على الانترنت لمدة 14 يوما بدون قرار من المحكمة، وإلغاء تسجيل وسائل الإعلام.

المصدر: نوفوستي

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