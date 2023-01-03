الخارجية الروسية: العودة إلى "دبلوماسية القمم" في التسوية الكورية مستحيلة

قال نائب وزير خارجية روسيا أندريه رودينكو إنه لم يعد من الممكن العودة إلى "دبلوماسية القمم" في التسوية الكورية، حيث قدمت بيونغ يانغ مبادرات حسن نية بدون أي مقابل من الطرف الآخر.

وأضاف نائب الوزير: "يجب أن تدرك جميع الأطراف المعنية بالتسوية الكورية، أنه بات من المستحيل العودة إلى دبلوماسية القمم من نموذج 2018-2019 في التسوية الكورية، عندما قدمت بيونغ يانغ مبادرات حسن نية من جانب واحد بدون أي مقابل من الطرف الآخر".

إقرأ المزيد

وشدد رودينكو، على أن "الولايات المتحدة أضاعت في فبراير 2019 في هانوي، فرصة إبرام صفقة كانت مربحة للغاية لها - تفكيك المنشآت النووية الرئيسية الكورية الشمالية مقابل رفع جزئي للعقوبات الدولية المفروضة على الاقتصاد الكوري الشمالي. وفي النتيجة خاب أمل كوريا الشمالية في منطق التفاوض".

ويرى نائب الوزير الروسي، أن على واشنطن وحلفائها، "التخلي عن نهج فرض العقوبات على كوريا الشمالية، لعدم فعاليتها كطريقة لحل مشاكل شبه الجزيرة الكورية. ويجب على الجانب الأمريكي كذلك إرسال إشارة إلى بيونغ يانغ عن الاستعداد للحوار لتحقيق الانفراج وتدابير بناء الثقة ومبادئ التعايش السلمي، وبناء نظام متعدد الأطراف للسلام ومراقبة التسلح في شمال شرق آسيا".

ووفقا له، سيسمح كل ذلك بحل المخاوف المشروعة لجميع دول المنطقة، من خلال توفير ضمانات أمنية قانونية ملموسة.

المصدر: تاس