كوريا الشمالية تعرض أوبرا "بحر الدم" على الدبلوماسيين الأجانب

أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عرض مقتطفات من أوبرا "بحر الدم" على الدبلوماسيين الأجانب في كوريا الشمالية بمناسبة العام الجديد.

وكتبت الوكالة: عرضت على الدبلوماسيين الأجانب على خشبة المسرح الكبير في بيونغ يانغ أعمال ملونة تعكس الأفكار والمشاعر النبيلة والرائعة للشعب الكوري الذي عمل جبهة موحدة في النضال من أجل التنمية الشاملة للاشتراكية.

يذكر أن "بحر الدم" هي أوبرا ثورية كورية شمالية، تروي حكاية أفراد إحدى الأسر الذين قرروا أثناء احتلال اليابان لكوريا، الانضمام إلى الشيوعيين وبدء النضال.

المصدر: لينتا. رو