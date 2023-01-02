إصابة صحفي ألماني في أوكرانيا

أعلنت صحيفة "بيلد" الألمانية أن مراسلها بيورن ستريتزل، أصيب بشظية في أوكرانيا وأن حالته مستقرة.

وكتب رئيس تحرير "بيلد" على موقع "تويتر": "مراسلنا بيورن ستريتزل أصيب بشظية".

وأشار إلى أن الصحفي الآن بخير وأن إصابته طفيفة.

وأضاف: "هذا تذكير بكل الصعوبات التي يمر بها الصحفيون في أوكرانيا لقول الحقيقة".

بدوره كتب ستريتزل على "تويتر": "أنا بخير، مجرد جرح في جبهتي، على الأرجح شظية زجاجية" وأضاف أنه كان يتناول العشاء عندما وقع الانفجار الذي أصيب فيه.

إقرأ المزيد

المصدر: نوفوستي