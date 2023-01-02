خبير يكشف شرطا للتوقف عن دعم أوكرانيا

صرح مايكل آلين، مستشار الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش للأمن القومي، أن الغرب سيتوقف عن تمويل أوكرانيا إذا توقف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن السعي للتقدم في ساحة المعركة.

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وقال آلين في بث قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "يفهم زيلينسكي أنه من الضروري مواصلة الضغط على دواسة الوقود، وإلا فقد يتعب الغرب ويتوقف عن تمويل أوكرانيا".

وأشار إلى أن أحدا في الوقت الحالي لا يريد الموافقة على حلول وسط.

وأعلن الصحفي راجان لاد من مجلة "The American Thinker"، سابقا، أن الدعم غير المتحكم فيه لفلاديمير زيلينسكي يشكل خطرا على الغرب والديمقراطية في أوكرانيا على حد سواء.

وقام زيلينسكي في ديسمبر الماضي بزيارة إلى واشنطن حيث التقى نظيره الأمريكي جو بايدن وقيادة الكونغرس الأمريكي. وبالتزامن مع زيارته أعلنت السلطات الأمريكية عن تخصيص حزمة جديدة من المساعدة لأوكرانيا بقيمة 1,85 مليار دولار.

وبعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا قامت الولايات المتحدة وحلفاؤها بتسليم أسلحة ومعدات عسكرية بمليارات الدولار لأوكرانيا. وأعلنت موسكو أن الغرب يسعى لإطالة أمد الصراع. من جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية إن المستودعات بالأسلحة والمعدات العسكرية الغربية في أوكرانيا تعد هدفا مشروعا للقوات الروسية.

المصدر: نوفوستي