تركيا.. الحزب الحاكم يبحث تقديم موعد الانتخابات

أعلن حزب "العدالة والتنمية" التركي الحاكم أنه يبحث تقديم موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد، وشدد على أن ذلك لا يعني "انتخابات مبكرة".

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم "العدالة والتنمية" عمر تشيليك، خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع قيادة الحزب برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان.

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وأوضح تشيليك أنه يتم بحث تقديم الانتخابات من موعدها الحالي المحدد في 18 يونيو 2023، إلى موعد آخر قد يكون في إبريل".

وقال إن أسباب ذلك تعود "لاعتبارات مرتبطة بفصل الصيف والزراعة، أي أن الكثير من المواطنين الأتراك يسافرون خلال فصل الصيف بعد عطلة المدارس والجامعات، إضافة لاعتبارات متعلقة بعمل المزارعين خلال بدايات الصيف".

وأشار تشيليك إلى أن ذلك الأمر "لا يزال محلّ دراسة ولم يتم إقراره بعد" وشدد على أن ذلك "ليس "انتخابات مبكّرة" كما قد تصفه بعض الأطراف"

المصدر: RT