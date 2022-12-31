تركيا.. حزب أردوغان ينفي إجراء انتخابات أواخر أبريل

نفت نائبة رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، أوزلام زنجين، إجراء انتخابات مبكرة في تركيا في الـ30 من أبريل المقبل، وأكدت أن الأخبار التي تشاع عن ذلك لا صحة لها.

وأكدت زنجين حول تبكير موعد الانتخابات، خلال مشاركتها في أحد البرامج على قناة "هابرترك" التركية أن هذه الأخبار غير صحيحة على الإطلاق.

وأشارت زنجين إلى أن يوم 14 مايو هو أحد المواعيد المحتملة، لكن في النهاية لا يوجد تاريخ تم اختياره بعد.

وأضافت زنجين: "لا يزال أمامنا متسع من الوقت، ولدينا عمل يجب القيام به خلال يناير وفبراير. لا مشكلة في 18 يونيو -الموعد الرسمي-".

وعلقت على قانونية ترشح أردوغان للرئاسة للمرة الثالثة، بالقول: "هناك نقاش حول ترشيح الرئيس. وضعنا دستورا جديدا، يحتوي على مادة تجعل من حقه الترشح مرتين وفقا للدستور الجديد. نحن في موقف لا داعي فيه لأي اعتراض. لهذا السبب، ليس لدينا شك في أنه سيكون مرشحا. وفقا للدستور الحالي، سيكون رئيسنا مرشحا للمرة الثانية".

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المصدر: صحيفة زمان