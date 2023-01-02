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موجة انتقادات واسعة لفون دير لاين بعد تصريحاتها حول مواصلة دعم كييف

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موجة انتقادات واسعة لفون دير لاين بعد تصريحاتها حول مواصلة دعم كييف
ria.ru
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انتقد مستخدمو "تويتر" رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين، بسبب وعودها بتقديم المزيد من الدعم لكييف.

وأعرب مستخدمو "تويتر" عن عدم رضاهم، على دعم الاتحاد الأوروبي، للرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، على حساب الدول الأوروبية.

جاء ذلك ردا على تغريدة نشرتها، فون دير لاين، عبر "تويتر"، تقول فيها إنها تعهدت لزيلينسكي خلال مكالمة هاتفية، بتقديم الدعم اللازم لكييف لأطول فترة ممكنة، وأن الاتحاد الأوروبي سيواصل تزويد أوكرانيا بالمولدات، والمصابيح الكهربائية، والملاجئ، والحافلات المدرسية، إضافة للمساعدات المالية التي تقدر بـ 18 مليار يورو.

وكتب أحد المعلقين قائلا، "هل تدركون أن أوكرانيا خسرت بالفعل؟، وأن الغرب يؤجل نهايتها من خلال التضحية بالأوكرانيين أنفسهم؟".

وعلق آخر: "بعض جيراني يتضورون جوعا في الشارع، ويتجمدون من البرد، هل تعتقدون أنهم سيحصلون على مولدات كهربائية، إن قدموا أنفسهم كأوكرانيين؟".

وأضاف آخر: "فون دير لاين، أنت بارعة في تحويل الاتحاد الأوروبي لقوة داعية للحرب، نفضل لو أنك تسعين للسلام، وتحاولين إنقاذ أرواح الأبرياء، سواء الأوكرانيين، أو الروس، أو حتى سكان المريخ، ولكن افعلي شيئا".

وتساءل آخر: "فون دير لاين، هل احتفلت مع الأوكرانيين بعيد ميلاد مؤسس النازية، ستيبان بانديرا؟".

 

 

المصدر: نوفوستي

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