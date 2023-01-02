 
مباشر

ألمانيا تؤكد استمرار الاتصالات مع روسيا على مختلف الأصعدة

أخبار العالم

ألمانيا تؤكد استمرار الاتصالات مع روسيا على مختلف الأصعدة
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uhig

أفادت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، كريستيان هوفمان، بأن ألمانيا تحافظ على اتصالاتها الدبلوماسية مع روسيا، على مختلف الأصعدة.

 وأضافت هوفمان، أن المستشار الألماني، أولاف شولتس، وقادة الاتحاد الأوروبي، يتواصلون مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مباشرة.

إقرأ المزيد
سياسي ألماني: آلاف اللاجئين الأوكرانيين سيبقون في برلين بعد انتهاء الصراع
سياسي ألماني: آلاف اللاجئين الأوكرانيين سيبقون في برلين بعد انتهاء الصراع

وأكدت، أن الاتصالات الدبلوماسية مع روسيا مستمرة، ولا يوجد نية لإيقافها.

ومن جهتها تطرقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، كريستينا فاغنر، إلى إمكانية إجراء مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وأكدت أن على كييف تحديد شروطها للسلام، وكيف، ومتى ستتفاوض مع موسكو.

 

المصدر: تاس

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين في حوار مع شي جين بينغ : التعاون الروسي الصيني عامل استقرار دولي والعمل جار على تعزيزه