ألمانيا تؤكد استمرار الاتصالات مع روسيا على مختلف الأصعدة

أفادت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، كريستيان هوفمان، بأن ألمانيا تحافظ على اتصالاتها الدبلوماسية مع روسيا، على مختلف الأصعدة.

وأضافت هوفمان، أن المستشار الألماني، أولاف شولتس، وقادة الاتحاد الأوروبي، يتواصلون مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مباشرة.

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وأكدت، أن الاتصالات الدبلوماسية مع روسيا مستمرة، ولا يوجد نية لإيقافها.

ومن جهتها تطرقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، كريستينا فاغنر، إلى إمكانية إجراء مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وأكدت أن على كييف تحديد شروطها للسلام، وكيف، ومتى ستتفاوض مع موسكو.

المصدر: تاس