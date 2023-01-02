ماسك يهدد بكشف ملفات حول فاوتشي

توعد مالك موقع "تويتر" إيلون ماسك، بكشف ملفات تتعلق بالمدير السابق للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، عبر "تويتر" في وقت لاحق من الأسبوع.

وتوجه في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" إلى متابعيه قائلا: "آمل أن يكون يومكم رائعا في 1 2023! هناك شيء واحد مؤكد، لن يكون مملا". وردت إحدى المتابعات عليه قائلة إنها تنتظر أن يكشف عن "FauciFiles".

ليرد ماسك عليها قائلا: "في وقت لاحق من الأسبوع".

Later this week — Elon Musk (@elonmusk) January 1, 2023

وفيما يعرف الآن باسم "ملفات Twitter"، تناول صحفيون عينهم ماسك العديد من الملفات المثيرة للجدل، بما في ذلك المناقشات الداخلية على "تويتر" فيما يتعلق بالرقابة على قضية الكمبيوتر المحمول لنجل الرئيس جو بايدن، هانتر بايدن خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2022 وقرار شركة التواصل الاجتماعي بمنع الرئيس السابق ترامب من التغريد بعد دوره في اقتحام الكابيتول في 6 يناير 2021.

وركز أحدث إصدار من "ملفات Twitter" على كيفية اعتماد كل من إدارتي ترامب وبايدن على "تويتر" لتعديل المحتوى أثناء جائحة كورونا.

المصدر: "فوكس نيوز"