زعيم كوريا الشمالية يزور ضريح جده ووالده

زار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، ضريح جده ووالده الراحلين في أول نشاط عام علني هذا العام ، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية في بيونغ يانغ اليوم الاثنين.

جاءت زيارة كيم لقصر الشمس كومسوسان، حيث مرقد جثماني مؤسس الدولة وجده كيم إيل سونغ ووالده كيم جونغ إيل، بمناسبة بداية العام الجديد، وفقا لما أعلنته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية (KCNA).

واصطحب كيم في زيارته للضريح كبار المسؤولين، بما في ذلك رئيس الوزراء كيم توك هون وجو يونغ وون، سكرتير الحزب للشؤون التنظيمية.

كما عقد كيم جلسة تصوير مع المشاركين في المؤتمر التاسع لاتحاد الأطفال الكوري (KCU) الذي افتتح الأسبوع الماضي في بيونغ يانغ لأول مرة منذ خمس سنوات.

تأسس اتحاد KCU في عام 1946، وهو منظمة شبابية تتكون من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و13 عاما. يشتهر أعضاؤها بارتداء مناديل العنق الحمراء.

المصدر: "يونهاب"