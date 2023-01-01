بولندا تستقبل العام الجديد بقتيلين وأكثر من 700 حريق!

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 7 آخرون، واندلع أكثر من 700 حريق في مختلف مناطق بولندا، ليلة رأس السنة، بسبب الألعاب النارية.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني البولندي، كارول كيزكوفسكي، أن أغلب الحرائق التي سجلت ليلة رأس السنة، وقعت في حاويات القمامة، والأشجار، والأسيجة النباتية، والسيارات.

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وأضاف، أن الدفاع المدني تلقى عشية رأس السنة أكثر من 1200 بلاغ بالحرائق، كان بينها 194 بلاغا كاذبا.

المصدر: نوفوستي