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العام الجديد يهل على أوغندا ببداية مأساوية

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العام الجديد يهل على أوغندا ببداية مأساوية
AFP
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لقي 9 أشخاص حتفهم خلال احتفالات العام الجديد، في حادث تدافع أمام أحد مراكز التسوق في العاصمة الأوغندية كامبالا، اليوم الأحد.

وأفادت الشرطة الأوغندية، بأن الحادث وقع أمام مركز "فريدوم سيتي" في كمبالا، بعد إطلاق الألعاب النارية احتفالا بدخول العام الجديد، ما أدى لوفاه 9 أشخاص، وإصابة آخرين.

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وأوضحت الشرطة، أن الحادث وقع نتيجة التدافع الذي جاء بسبب الإهمال، والتهور من قبل الشباب، ولم توضح أية تفاصيل أخرى.

يشار إلى أن الاحتفالات برأس السنة في أوغندا هذا العام كانت الأولى منذ 3 سنوات، بعد رفع القيود المفروضة لمكافحة جائحة "كوفيد-19 "، وغيرها من المشاكل الأمنية.

 

المصدر: أ ف ب

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