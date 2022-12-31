شاهد.. عرض شيّق في هونغ كونغ بعيد رأس السنة

تاريخ النشر:31.12.2022 | 17:42 GMT | فيديوهات
استقبلت هونغ كونغ عام 2023 بعرض شيّق في ليلة رأس السنة.
المصدر: أ.ب.
أفاد الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، بأن نادي النصر السعودي لكرة القدم يعمل الآن على إنهاء صفقة التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو للحظة ملاحقة الإرهابيين المتسببين في قتل عدد من أفراد الشرطة المصرية في كمين قرب قناة السويس في الإسماعيلية.
ندعوكم لاختيار "القائد العربي الأكثر تأثيرا عام 2022"، ونلفت عنايتكم إلى أن التصويت سينتهي منتصف ليل الـ9 من يناير عام 2023 ويتم الإعلان عن النتيجة الساعة 12:00 ظهر العاشر منه.
كشفت مصادر لـRT عن عدد القتلى والمصابين في اشتباك قوات الأمن المصرية مع عناصر مجهولة قرب قناة السويس في محافظة الإسماعيلية.
كما اتضح، فإن اثنين من تنبؤات دميتري مدفيديف ليس لديها فحسب فرصة للتحقق، وإنما هي في واقع الأمر خطة العمل لروسيا في السنوات القليلة القادمة (بل إنني أرى أن نصف تنبؤاته كذلك).
"إلحق أتجوز قبل ما تدفع".. هكذا تناولت وسائل الإعلام المصرية حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر.
رفع الأرشيف البريطاني السرّية عن مناقشات بين رئيس الوزراء الأسبق توني بلير، ورئيس جنوب إفريقيا الأسبق نيلسون مانديلا، الذي اقترح وساطته لحل قضية "لوكربي" بين بريطانيا وليبيا.
أصدرت محافظة الإسماعيلية بيانا بعد اشتباكات الأمن المصري مع مجهولين في مدينة الإسماعيلية قرب قناة السويس في مصر.
أكد مؤسس مجموعة "موزارت" الأمريكية للمرتزقة، أندرو ميلبورن، أنه شهد "جميع أنواع الفظائع" خلال قتاله في أوكرانيا إلى جانب قوات كييف، وبينها قتل الجنود الذين يحاولون الاستسلام للروس.
قال نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيف، إن وحدة وسلامة أوكرانيا بالنسبة للغرب تتعلق بالأراضي ولا تشمل السكان وتركز على العنف وليس على المفاوضات.
قال السياسي الفرنسي فرانسوا أسيلينو، إن قانون الصحافة الجديد في أوكرانيا يتعارض مع حرية التعبير الأوروبية ويعزز دكتاتورية زيلينسكي النازية.
قال السياسي الأمريكي جيفري يونغ، المرشح لمنصب حاكم ولاية كنتاكي، إن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، يجب أن يحاكم بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
أشعلت أخبار إعادة هيكلة شركة "النساجون الشرقيون" المصرية وبيع الأختين ياسمين وفريدة محمد فريد خميس، كامل حصتيهما في الشركة لصندوق استثمار أسستاه في بريطانيا جدلا واسعا في مصر.
أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن تشوقه لبدء تجربة جديدة في مسيرته، بعدما وقع عقد انضمامه لنادي النصر السعودي اليوم الجمعة.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
نشرت صحيفة "الوطن" السورية يوم الجمعة، أهم مخرجات اجتماع موسكو الثلاثي الذي جمع وزراء دفاع روسيا وتركيا وسوريا، ورئيسي الاستخبارات السوري والتركي.
كشف صحفي إسرائيلي في تدوينة نشرها على "تويتر" السبت، عن شرط الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مقابل تصويت كييف ضد قرار خاص بفلسطين في الأمم المتحدة.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتغريدات الساخرة من البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد توقيعه لنادي النصر السعودي أمس الجمعة، وذلك بسبب تصريح سابق له بشأن اللعب في المنطقة العربية.
أظهر مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة قيام امرأة، بدفع طفلة تبلغ 3 أعوام نحو سكة القطار، في ولاية أوريغون الأمريكية.
على الرغم من التهديدات العديدة التي يتقدم بها باستمرار المسؤولون الأوكرانيون أصبح اليوم من الواضح تماما أن إصابة جسر القرم من الجو والبحر هو أمر مستحيل تقريبا.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
ندعوكم لاختيار "الشخصية السياسية العالمية الأكثر تأثيرا عام 2022"، ونلفت إلى أن التصويت سينتهي منتصف ليل الـ9 من يناير عام 2023 ويتم الإعلان عن النتيجة الساعة 12:00 ظهر العاشر منه.
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة فجر اليوم السبت، بالأغلبية مشروع القرار الفلسطيني حول طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول "ماهية الاحتلال الإسرائيلي".
انتقد قراء صحيفة Die Welt الألمانية، خطاب المستشار الألماني، أولاف شولتس، بمناسبة العام الجديد، والذي تعهد خلاله بتقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا، مهما كانت العواقب والتداعيات.
قال المحلل العسكري يوري كنوتوف، مدير متحف قوات الدفاع الجوي، إن الجيش الروسي أخذ يستخدم تكتيكا جديدا لتوجيه الضربات الصاروخية ضد أوكرانيا.
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يتيح للدول غير الصديقة بسداد ديونها المستحقة لروسيا مقابل الغاز بالعملات الأجنبية، على أن تستمر في شراء الغاز مجددا بالروبل الروسي.
نفى وزير العدل المصري عمر مروان، صحة ما أشيع عن فرض رسم قدره 20 ألف جنيه يدفعها الراغب في الزواج لصندوق الأسرة، وقال إن قيمة هذا الرسم لم تتحدد بعد.
أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها قامت أثناء عملياتها الهجومية على محور جنوب دونيتسك بتحرير بلدة دوروجنيانكا بمقاطعة زابوروجيه، فيما تجاوزت الخسائر الأوكرانية 300 فرد على عدة محاور.
رحب الحساب الرسمي لمنتخب البرتغال على "تويتر"، بانضمام قائده وهدافه التاريخي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي، في الصفقة التي تمت رسميا أمس الجمعة.
كشف المفكر الاستراتيجي المصري مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق، اللواء سمير فرج، أهمية زيارة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق أسامة عسكر إلى السعودية.
وقعت اشبتاكات بين قوات الأمن المصرية وعناصر مجهولة في مدينة الإسماعيلية قرب قناة السويس، حيث سقط عدد من القتلى والمصابين نتيجة الاشتباك.
دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، لعقد اجتماع ثلاثي مع نظيره السوري فيصل المقداد، والروسي سيرغي لافروف في النصف الثاني من يناير.
نشرت وسائل إعلام مصرية صورة لجثة منفذ الهجوم على قوة أمنية في محيط مسجد الصالحين بالإسماعيلية.
في مثل هذه الأيام قبل 24 عاما، اعتذر الخمير الحمر في كمبوديا عن مقتل ثلاثة ملايين شخص خلال عمليات الإبادة الجماعية التي اقترفها نظامهم الدموي في سبعينيات القرن الماضي.
نفى رئيس المجلس الجماعي لمدينة أغادير المغربية، عزيز أخنوش، وجود أي اتفاقية توأمـة مع مدينة نيشر الإسرائيلية.
كشف وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عن أهم ما أكد عليه الجانب التركي في الاجتماع الأخير الذي عقد بين وزراء دفاع سوريا وتركيا في موسكو للمرة الأولى منذ 11 عاما.
توقع الجنرال البولندي ليون كومورنيتسكي، عدم انتهاء النزاع الحالي في أوكرانيا في عام 2023 المقبل.
توفي إديسون أرانتيس دو ناسيمنتو بيليه "الجوهرة السوداء"، الخميس، عن عمر يناهز 82 عاما بعد معاناة مع مرض السرطان وبدأ الحديث عن ورثة الأسطورة البرازيلية.
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عددا من قادة العالم بأعياد العام الجديد والميلاد بمن في ذلك المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل.
أعلن نادي النصر السعودي اليوم الجمعة، توقيع عقد احترافي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو يمتد حتى 2025.
يبدو أن الصراع بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وغريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي سيستمر حتى مع انتقال الأول للعب خارج أوروبا وبالتحديد في نادي النصر السعودي.
قدم نادي النصر السعودي، عرضا ضخما للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن سحب القوات التركية من سوريا يتطلب تقدّم العملية السياسية هناك.
ألزمت محكمة مصرية النائب العام ووزير العدل برد مبلغ يتجاوز 15 مليون جنيه بالعملات المحلية والأجنبية لوزير الداخلية المصرية السابق حبيب العادلي.
صرح مستشار ترامب السابق، العقيد المتقاعد بالجيش الأمريكي دوغلاس ماكغريغور بأن معظم القوات الروسية تستعد لعمليات هجومية ستبدأ عندما يقرر قائد مسرح المعارك أن الوقت قد حان.
قال السياسي الفرنسي فرانسوا أسيلينو إن اعتراف رئيس فرنسا السابق فرانسوا هولاند، باستخدام اتفاقيات مينسك لمنح أوكرانيا الوقت لتقوية جيشها يؤكد صحة الطرح الروسي حول عدم نزاهة الغرب.
أعلن الخبير العسكري الروسي فلاديسلاف شوريغين، أن أوكرانيا بمساعدة الدعم الأجنبي تبذل جهودها لاستعادة البنية التحتية العسكرية وذات الاستخدام المشترك.
أعلن الجيش اللبناني أن دورية من القوات البحرية توجهت لإنقاذ مركب "يغرق حاليا" قبالة شاطئ سلعاتا- الشمال.
قلد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائد القوات المشاركة بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا الجنرال سيرغي سوروفكين، وسام القديس جيورجيوس من الدرجة الثالثة.
عثرت القوات الروسية الخاصة على مخبأ تابع لمسلحين أوكرانيين يضم أنواعا مختلفة من الأسلحة والذخائر قرب مدينة لوغانسك في جمهورية لوغانسك الشعبية.
قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في توقعاتها لعام 2023، إن دول أوروبا قد تتعرض لانقطاعات في التيار الكهربائي خلال العام المقبل.
أعلنت صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الجمعة، أن نادي النصر السعودي نجح في الحصول على توقيع كريستيانو رونالدو، لينضم إلى صفوف "العالمي" خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
كشف عالم الآثار المصري الشهير، الدكتور زاهي حواس، تفاصيل حكاية الطفل حسين عبد الرسول مكتشف مقبرة توت عنخ آمون.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة بمناسبة عيد رأس السنة، إن عام 2022 كان عام قرارات صعبة وأحداث مصيرية، وإن روسيا تقاتل من أجل استقلالها والحق الأخلاقي والتاريخي إلى جانبها.
توفيت إحدى أشهر مذيعات الأخبار في أمريكا، باربرا والترز، عن عمر يناهز 93 عاما، وفقا لـ ABC News.
أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ثاني لاعب في التاريخ متوج بالكرة الذهبية يوقع عقدا مع النصر السعودي، بعد البلغاري خريستو ستويتشكوف.
أعلن الفاتيكان، وفاة البابا السابق، بنديكتوس السادس عشر، صباح اليوم السبت، عن عمر يناهز الـ 95.
حذر مركز الدراسات بالكونغرس الأمريكي من التبعات السلبية لقرار توريد أنظمة دفاع جوي صاروخية من طراز "باتريوت" إلى أوكرانيا.
كشف الجنرال الأمريكي المتقاعد ويسلي كلارك أن نهج الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الصراع في أوكرانيا سيؤدي إلى نزيف تدريجي لأوكرانيا.
أفادت صحيفة "تايمز" البريطانية، بأنه تم رصد أعضاء في البرلمان البريطاني وهم يتعاملون مع عاملات في "صناعة الجنس"، وذلك خلال زياراتهم الخارجية.
أجل حزب الله اللبناني خطابا كان من المقرر أن يلقيه مساء الجمعة الأمين العام للحزب حسن نصر الله حتى موعد لاحق، إثر وعكة صحية ألمّت به.
تعرضت القوات الأمريكية في أكبر حقول النفط شرقي سوريا، لقصف صاروخي كان الأعنف من نوعه، وسط ترجيحات بوقوع إصابات بين الأمريكيين.
قال دوغلاس ماكغريغور، وهو عقيد متقاعد أمريكي، إن تسليم منظومات "باتريوت" لأوكرانيا، كان بمثابة التوديع من جانب واشنطن لتبرير موقفها في نظر الأوكرانيين بعد هزيمة جيشهم.
جاء تأثير كريستيانو رونالدو فوريا على فريقه الجديد النصر السعودي، وذلك حتى قبل توجه النجم البرتغالي للسعودية للالتحاق بتدريبات الفريق.
أفادت صحيفة The Washington Post، في مقال نشرته، بأن الولايات المتحدة ترتكب خطأ كبيرا بإمدادها قوات كييف بالأسلحة، وستواجه الكثير من المشاكل في شرق آسيا، نتيجة لذلك.
أكد السياسي الفرنسي، فلوريان فيليبو، عضو البرلمان الأوروبي السابق أن المساعدات المالية التي تصرف لأوكرانيا ليست إلا سرقة مباشرة لأموال المواطنين الأوروبيين.
قال رئيس تركيا رجب طيب أردوغان إن بلاده ستشهد خلال 2023، "قفزات كبيرة جدا تليق بالقرن الجديد لجمهورية تركيا".
يعد السعال العرضي أمرا طبيعيا بل وصحيا لأنه يساعد الجسم على التخلص من المخاط والحطام المتراكم. ومع ذلك، هذا لا يجعله أقل إيلاما أو إرهاقا.
تفاعلت كاتيا أفييرو، شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع انتقاله لنادي النصر السعودي.
أصدرت مجموعة "عرين الأسود" الفلسطينية بيانا، عقب اقتحام قوات إسرائيلية صباح الجمعة البلدة القديمة في نابلس واعتقال فتى هناك، حذرت فيه تل أبيب من تكرار عملياتها.
أكد الرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا هولاند تصريحات المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل، بأن اتفاقات "مينسك" سمحت للجيش الأوكراني أن يصبح أقوى و"عرقلت الهجوم الروسي لبعض الوقت".
قال ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إنه "لا يمكن إزالة فلسطين وزوال الكيان الصهيوني يكمن في جوهر وطبيعة هذا الكيان".
علق وزير العدل المصري عمر مروان، على أزمة الرسوم التي ستدفع لصندوق الأسرة الذي وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتدشينه في البلاد.
أفادت صحيفة The Sun، بأن أحد المراكز الطبية في شمال إنجلترا، أثار ذعر مرضاه، حين تلقى عدد منهم رسالة تفيد بتشخيص سرطان الرئة المزمن لديهم.
قال مصدر في وزارة الدفاع الروسية، إن حوالي 20 ألف عسكري يشاركون في تأمين الدفاع الجوي والصاروخي لمنطقة موسكو في عطلة أعياد رأس السنة.
أثارت شركة FYK Limited البريطانية، لغزا في مصر خلال الأيام القليلة الماضية، بعد الإعلان عن استحواذها على 24% من أسهم شركة "النساجون الشرقيون"، والمقدرة بـ1.4 مليار جنيه مصري.
وصلت ناقلة محملة بنحو مليون برميل من النفط الخام إلى مصفاة بانياس في سوريا، التي تعاني أزمة غير مسبوقة في إمدادات الوقود.
قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إن بلاده لا يمكنها فرض عقوبات على روسيا إلا إذا تعرضت مصالحها للتهديد.
أعلن الحرس الوطني المكسيكي الكشف عن 4 جماجم بشرية أثناء تفتيش أحد الطرود البريدية بمطار مدينة كيريتارو وسط المكسيك.
خسر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، مؤسس شركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية، نحو 59% من ثروته خلال الـ13 شهرا الأخيرة، ليصبح أول شخص في العالم يخسر 200 مليار دولار.
أفادت Figaro بأن المدافع ذاتية الحركة التي أرسلتها فرنسا لكييف بحاجة للصيانة، ونقلت عن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، أن "الأضرار التي لحقت بالمدافع أصبحت مشكلة خطيرة".
أفادت صحيفة El País الإسبانية، بأن الأزمة الأوكرانية، أظهرت عدم استعداد الدول الغربية لخوض حرب طويلة مع روسيا.
اعترف مستشار مكتب الرئاسة الأوكراني أليكسي أريستوفيتش بتكبّد القوات الأوكرانية "خسائر جدية" على محوري أرتيوموفسك (باخموت)، وسوليدار شمالي دونيتسك.
رفع الأرشيف البريطاني السرية عن حديث لرئيس الوزراء الأسبق توني بلير، أشاد فيه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي وصفه بالوطني المخلص لبلاده، وقارنه بالزعيم الفرنسي شارل ديغول.
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بتقليد سفيتلانا مدفيديفا، زوجة نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف، وسام التميز على نشاطها في الأعمال الخيرية.
كشف موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي تفاصيل عمل وحدة الطائرات بدون طيار في الجيش الإسرائيلي AMN ، وكيف تحصل على معلومات استخباراتية بصرية للجيش.
هنأ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أفراد القوات المسلحة بعيد رأس السنة المقبل، مشيرا إلى أن هذا العيد لم يعد في الظروف الحالية مجرد تقليد شعبي، بل أصبح رمزا للأمل في مستقبل سلمي.
أعلنت لجنة التحقيق الإيرانية المكلفة بقضية اغتيال قائد فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري، قاسم سليماني، أن لائحة الاتهام في الجريمة باتت جاهزة تقريبا.
تناقلت وسائل الإعلام صورة قالت إنها تظهر مرفأ إيرانيا في منطقة مضيق هرمز حيث يتم تحويل بارجة مدنية إلى سفينة حربية حاملة للمسيّرات.
أعلنت وزارة الداخلية المصرية توجيه ضربة أمنية حاسمة، حيث تمكنت من ضبط شبكة إجرامية تتزعمها عناصر أجنبية تقوم بتمرير مكالمات دولية بصورة غير شرعية وابتزاز المواطنين.
كشف تقرير لصندوق النقد العربي عن احتياطي الغاز الذي تملكه الدول العربية، حيث أشار إلى أن نسبة احتياطي الغاز الطبيعي العربي إلى الاحتياطي العالمي تبلغ 26.9%.
كتب الخبير الأمني، روبرت فارلي، في موقع 19FortyFive أنه مع حلول العام الجديد يزداد احتمال اندلاع حرب عالمية ثالثة قد تثيرها نزاعات مختلفة يشهدها العالم.
قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إن فضيحة "قطر غيت" لن تقتصر على الإيطاليين، بل ستطال بلجيكيين، ويونانيين، وممثلي دول أخرى".
أثار قرار محكمة المنازعات المركزية الإسبانية، بإعفاء مهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي من الإيقاف، حالة من الغضب لدى نادي إسبانيول، وذلك قبيل لقاء الفريقين اليوم في الدوري الإسباني.
أفادت تقارير إعلامية بأن أندرو تيت، الشخصية المثيرة للانقسام على وسائل التواصل الاجتماعي ولاعب الكيك بوكس السابق، اعتقل في رومانيا بتهمة الاتجار بالبشر والاغتصاب.
مجرد أن ظهرت الى العلن الأخبار عن تقارب سوري تركي واحتمال لقاء الرئيس السوري بشار الأسد بنظيره التركي، صدر بيان شديد اللهجة عن مجلس سوريا الديمقراطية..
تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول امتعاض القيادات العسكرية الإسرائيلية من صلاحيات التحالف الحكومي الجديد.
فعلت وزارة الداخلية المصرية الخطة الأمنية الخاصة بتأمين الاحتفالات بمختلف محافظات الجمهورية، بانتشار أمني مكثف على جميع المحاور والميادين وبمحيط المنشآت الحيوية ودور العبادة.
قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، مصطفى السعيد، إنه مع صعود نتنياهو إلى سدة رئاسة وزراء إسرائيل بحكومة من أقصى اليمين المتطرف، فإن المنطقة تدخل منعطفا جديدا أكثر خطورة.
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