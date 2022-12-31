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شاهد.. عرض شيّق في هونغ كونغ بعيد رأس السنة

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استقبلت هونغ كونغ عام 2023 بعرض شيّق في ليلة رأس السنة.

المصدر: أ.ب.

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