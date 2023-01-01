حوالي 170 قتيلا حصيلة القصف الأوكراني لجمهورية لوغانسك عام 2022

قالت ممثلية جمهورية لوغانسك في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، إن حوالي 170 (بما في ذلك 21 طفلا) لقوا حتفهم في 2022 نتيجة القصف الأوكراني لأراضي الجمهورية.

وأضافت الممثلية في بيانها: "624 شخصا من المدنيين، من بينهم 50 طفلا، أصبحوا ضحايا عدوان التشكيلات المسلحة الأوكرانية خلال الفترة المذكورة أعلاه (2022). وأسفر القصف الأوكراني عن مقتل 169 شخصا (بما في ذلك 21 طفلا)، وإصابة 455 آخرين بجروح".

إقرأ المزيد

المصدر: تاس