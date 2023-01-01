مقتل 6 أشخاص في قصف أوكراني لمستشفى في بيرفومايسك بجمهورية لوغانسك

أفاد مراسل "نوفوستي"، نقلا عن مصدر طبي، بأن 6 مواطنين لقوا مصرعهم خلال قصف أوكراني لمستشفى في بيرفومايسك بجمهورية لوغانسك الشعبية مساء 31 ديسمبر.

وذكر المراسل، أن من بين القتلى مرضى وعناصر من الطاقم الطبي.

وقال المصدر: "عدد القتلى حتى الآن ستة أشخاص على الأقل، ونقوم بإزالة الأنقاض، لذلك قد يزداد العدد. تم استهداف المنطقة 3 مرات، بفاصل 30-40 دقيقة. المرة الأولى – حوالي الساعة 17.00 والثالثة حوالي 19.00. وتكمن دناءة الأوكرانيين في أنهم استهدفوا المنطقة مجددا وهم يدركون جيدا أنه تجري عملية إخلاء للجرحى ورفع الأنقاض، أي أنهم رغبوا في رفع عدد الضحايا. القصف كان في غاية الدقة بالصواريخ".

في وقت سابق، قال عمدة مدينة بيرفومايسك سيرغي كولياجين، الجيش الأوكراني قصف المنطقة الليلة الماضية بقذائف هيمارس الصاروخية، وأسفر ذلك عن إصابة اثنين من الطاقم الطبي. وخلال القصف الثاني لنفس المنطقة أصيب العمدة نفسه بجروح وتضررت سيارة إسعاف.

المصدر: نوفوستي