أوكرانيا قصفت جمهورية دونيتسك 67 مرة خلال يوم أمس

قالت ممثلية جمهورية دونيتسك في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، إن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية الشعبية 67 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الممثلية في بيانها اليوم الأحد إلى أن، الجيش الأوكراني استهدف خلال ذلك أراضي الجمهورية بـ378 قطعة ذخيرة من مختلف أنواع الأسلحة.

إقرأ المزيد

وأضاف البيان: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تسجيل 67 واقعة إطلاق النار من جانب القوات الأوكرانية. وخلال ذلك أطلق العدو النار 44 باتجاه دونيتسك من المدفعية من عيار 155 و152 مم. واستهدف الأوكرانيون المركز السكني ياسينوفاتايا بخمس قذائف مدفعية من عيار 155 و152 مم، وقصفوا غورلوفكا 18 مرة من مدافع من عيار 155 و122 مم. وخلال كل ذلك تم إطلاق 378 قطعة ذخيرة".

وأشار البيان إلى أن مناطق خمسة مراكز سكنية تعرضت للقصف الأوكراني خلال ذلك: دونيتسك (مناطق فوروشيلوفسكي وكييفسكي وكويبيشيفسكي وبتروفسكي وكيروفسكي)، وكذلك غولموفسكي، وغورلوفكا وياسينوفاتايا وماكيفكا.

المصدر: نوفوستي