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الدفاع الروسية تعلن إصابة مواقع لإنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات الهجومية الأوكرانية

إصابة 8 أشخاص في قصف أوكراني لجمهورية دونيتسك خلال اليوم الماضي

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إصابة 8 أشخاص في قصف أوكراني لجمهورية دونيتسك خلال اليوم الماضي
Sputnik
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قالت قيادة قوات الدفاع الإقليمية بجمهورية دونيتسك الشعبية، إن 8 مواطنين أصيبوا بجروح، نتيجة قصف القوات الأوكرانية لأراضي الجمهورية.

وأضافت القيادة في بيانها اليوم الأحد: "خلال الـ24 ساعة الماضية، من الساعة الثامنة صباحا من يوم 31 ديسمبر إلى الثامنة صباحا من يوم 1 يناير، تسبب قصف القوات الأوكرانية لأراضي الجمهورية بإصابة 8 من المدنيين بجروح".

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وفي وقت سابق، أفادت الأنباء بأن 6 مواطنين لقوا مصرعهم خلال قصف أوكراني لمستشفى في بيرفومايسك بجمهورية لوغانسك الشعبية مساء 31 ديسمبر.

المصدر: نوفوستي

 

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