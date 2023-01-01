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قادة روسيا والصين والهند يهنئون زعيم كوريا الشمالية بالعام الجديد

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قادة روسيا والصين والهند يهنئون زعيم كوريا الشمالية بالعام الجديد
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قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن زعيم البلاد كيم جونغ أون تلقى التهنئة بحلول العام الجديد من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكرت الوكالة، أن الزعيم الكوري الشمالي، تلقى التهنئة بعيد رأس السنة كذلك من الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

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بالإضافة إلى ذلك، تلقى كيم جونغ أون التهنئة بعيد رأس السنة، من رؤساء الدول وقادة الأحزاب والسياسيين، من أذربيجان وأرمينيا وفيتنام ولاوس ومنغوليا وسنغافورة وتركمانستان.

المصدر: تاس

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