كيم جونغ أون يوجّه بإنتاج كميات كبيرة من الأسلحة النووية التكتيكية

وجّه الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، بتطوير صاروخ باليستي جديد عابر للقارات وقادر على شن هجوم نووي مضاد، وإنتاج كميات كبيرة من الأسلحة النووية التكتيكية.

وأفادت "رويترز" نقلا عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم أمر أيضا بصناعة راجمات صواريخ من عيار 600 مم وأشار إلى أنه يمكن استخدام منصات هذه الصواريخ لإطلاق قذائف نووية تكتيكية.

كما تخطط بيونغ يانغ لإطلاق قمر اصطناعي عسكري في المستقبل القريب.

ووجه الزعيم الكوري الشمالي بمواصلة تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد نظرا "للأجواء الاستفزازية" في شبه الجزيرة الكورية.

المصدر: تاس