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جيش كوريا الشمالية يستلم 30 راجمة تطلق قذائف من عيار 600 مم برؤوس نووية تكتيكية

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جيش كوريا الشمالية يستلم 30 راجمة تطلق قذائف من عيار 600 مم برؤوس نووية تكتيكية
Sputnik
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قامت الصناعة الكورية الشمالية، بالتزامن مع الجلسة الكاملة السادسة للجنة المركزية لحزب العمال الكوري، بتسليم القوات المسلحة 30 راجمة تطلق قذائف من عيار 600 مم برؤوس نووية تكتيكية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن زعيم البلاد كيم جونغ أون ألقى كلمة في حفل تسليم هذه المعدات العسكرية للقوات المسلحة، أشار فيها إلى أن هذه الأسلحة "تتمتع بقدرة عالية على تجاوز التضاريس الأرضية، والقدرة على المناورة العالية، والقدرة على الهجوم الدقيق المفاجئ والسريع".

وشدد الزعيم كيم جونغ أون، على أن مدى إصابة هذه الراجمات يشمل كل أراضي كوريا الجنوبية، وهي تستطيع إطلاق قذائف برؤوس نووية تكتيكية.

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وتظهر في الصور من الاحتفال، أن كل راجمة يمكنها حمل ستة صواريخ. وتؤكد وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن هذه "الأسلحة الصاروخية العملاقة" ليس لها نظير في العالم.  

ونوهت الوكالة بأن الزعيم كيم جونغ أون، أشار خلال الجلسة الحزبية، إلى أن كوريا الجنوبية "أصبحت بلا شك عدوا"، مما يؤكد على "أهمية وضرورة الإنتاج الضخم للأسلحة النووية التكتيكية ويتطلب زيادة عدد الأسلحة النووية في البلاد بشكل كبير".

المصدر: تاس

 

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