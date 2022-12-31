البريطانيون ينددون بدعم سوناك أوكرانيا على حسابهم

انتقد البريطانيون رئيس الوزراء ريشي سوناك بشدّة على كلمته في عيد رأس السنة التي أكد لهم فيها دعمه لأوكرانيا، وذكّروه بأنهم أحق بهذا الدعم، الذي أرهق اقتصادهم وانعكس على معاشهم.

وذكّر سوناك البريطانيين بالنزاع، مشيرا إلى أنه كان له أثر اقتصادي عميق حول العالم، وأن بلاده ستواصل دعم أوكرانيا في محاربة "وحشية بوتين"، والدفاع عن الحرية والديمقراطية.

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ولفت سوناك إلى أن السلطات ستضع أولويات المواطنين في المقام الأول، وهنا جاءت ردود المتابعين على رسالته في "تويتر".

وكتب الصحفي إيان موير أن السلطات البريطانية بقيادة سوناك لا تضع أولويات البريطانيين في المقام الأول.

وقال: "إنكم تستخدمون أموالنا لتمويل حرب أمريكية بالوكالة مع روسيا، كما أن العقوبات التي تدعمونها ضد روسيا، تدمر اقتصادنا."

وحث المتابع باسم emma-kvs سوناك على "التوقف عن سرقة دافعي الضرائب البريطانيين من أجل تمويل أوكرانيا".

بدوره تساءل المستخدم Maverick عن سبب قيام بريطانيا بإرسال 2.5 مليار أخرى من صندوق ضرائب البلاد إلى أوكرانيا، في الوقت الذي يتعيّن على العمال البريطانيين التوسل من أجل الحصول على زيادة طال انتظارها في الأجور.

وكتب ليندون وود: "هل أنت جاد يا ريشي فيما تقوله؟؟؟ أنت لا تضع الناس في المقام الأول على الإطلاق. أعد التفكير وأوقف الأكاذيب السياسية ".

أمّا المتابع Excluded and Forgotten، فقد أطلق النداء "إن هذه الكلمات الفارغة صادرة عن رئيس وزراء غير منتخب، وهو يجلس في برجه العاجي المرصع بالألماس".

وقال: "سوناك لا يمكنه حتى أن يتمنى لنا عيد ميلاد مجيد، فكيف الحال مع إدارة البلاد. بريطانيا محطمة بسببه ".

المصدر: Lenta.ru