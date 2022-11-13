قراء "التلغراف" يستهجنون تصريحات رئيس الوزراء البريطاني سوناك ضد "الرئيس الروسي"

أثارت تصريحات رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حفيظة قراء صحيفة "تلغراف".

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وكتب أحد المعلقين: "كيف يمكنه مواجهة بوتين، إذا كان (سوناك) لا يستطيع التعامل مع اقتصاده".

قال آخر ساخرا: "في الحقيقة... لقد أخاف وأرعب بوتين وقرر في الحال تغيير سياسته!.. هذا سخيف".

وقال ثالث : "أتمنى حظا سعيدا لسوناك ، لأنه لن ينجح".

ومن بين التعليقات: "انتقاد الآخرين طريقة بناءة جدا لحل المشكلات".. "كان عليه أن يثبت ولاءه للولايات المتحدة، لذا فهو يدلي بتصريحات لن يتبعها شيء".

إلى ذلك كتبت صحيفة "Telegraph" أن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، وعد بـ "انتقاد" روسيا في اجتماع قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا.

ونقلت الصحيفة عن سوناك قوله: "لن تعقد قمة مجموعة العشرين في نظام معتاد. سننتقد نظام بوتين وسنكشف عن ازدرائه العميق لشكل التعاون الدولي واحترام السيادة الذي تمثله المنتديات مثل مجموعة العشرين".

المصدر: نوفوستي