سوناك يعد بـ "انتقاد" روسيا في قمة مجموعة العشرين

كتبت صحيفة "Telegraph" أن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، وعد بـ "انتقاد" روسيا في غجتماع قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا.

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ونقلت الصحيفة عن سوناك قوله: "لن تعقد قمة مجموعة العشرين في نظام معتاد. سننتقد نظام بوتين وسنكشف عن ازدرائه العميق لشكل التعاون الدولي واحترام السيادة الذي تمثله المنتديات مثل مجموعة العشرين".

كما نقلت الصحيفة عن تصريح داونينغ ستريت (مقر الحكومة البريطانية) مفاده أن بريطانيا تخطط لاستخدام مجموعة العشرين لبناء "تحالفات إقليمية تستند إلى القيم (البريطانية)، مثل تحالف "أوكوس" الذي أسسته بريطانيا بالتعاون مع الولايات المتحدة وأستراليا.

وأفادت الصحيفة، سابقا، نقلا عن مصادرها، بأن بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي ستدعو حلفاءها لمغادرة القاعة أثناء خطاب الوفد الروسي.

المصدر: نوفوستي