سوناك يتعهد بدعم كييف بألف صاروخ خلال مكالمة هاتفية مع زيلينسكي

بحث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي هاتفيا، استمرار الدعم المقدم من لندن لكييف، متعهدا بتوفير ألف صاروخ أرض-جو جديد.

ووفقا لبيان مكتب رئيس الوزراء: "أكد ريشي سوناك أن بريطانيا ستواصل تقديم المزيد من الدعم لكييف، بما في ذلك ألف صاروخ أرض جو، وأكثر من 25 ألف مجموعة عسكرية لمواجهة فصل الشتاء شديد البرودة."

وقال زيلينسكي على "تويتر"، إنه خلال المحادثة مع سوناك، ناقشا تمديد "صفقة الحبوب".

وأضاف: "ناقشنا الدعم الدفاعي متعدد الأطراف لأوكرانيا، ومساعدتها للتغلب على فترة الشتاء قارس البرودة".

وتأتي المحادثات حول أهمية استمرار الدعم المنسق لأوكرانيا بين سوناك وزيلينسكي، قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا.

المصدر: نوفوستي