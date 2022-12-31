"فيديراليست": هفوات وأخطاء بايدن جعلته شخصا يهدد أمن الولايات المتحدة

اعتبرت صحيفة "Federalist" أن أخطاء وهفوات الرئيس الأمريكي جو بايدن المستمرة، تشير إلى تردي حالته الصحية، ما يشكل خطرا على أمن الولايات المتحدة.

وأضافت كاتبة المقال جوردان بويد، أن بايدن ليس في أفضل حال صحية، أو فكرية، ووصفته بـ"ماكينة الأخطاء"، مشيرة إلى أن هفواته أصبحت مادة دسمة لمحتوى TikTok.

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وأكدت بويد، أن الولايات المتحدة معرضة للخطر، في كل مرة يفتح فيها بايدن فمه للكلام.

يشار إلى أن هذه ليس المرة الأولى التي تلاحظ فيها الجماهير سلوك بايدن الغريب، ففي أبريل، جعل ميشيل أوباما نائبة لزوجها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، في الوقت الذي شغل فيه هو هذا المنصب، كما أطلق على نائبته، كامالا هاريس لقب الرئيس، وأخطأ في نطق اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وخلط بين كلمتي "التطعيم" و"التصعيد"، وضاع بين سوريا وليبيا، والعراق وإيران.

المصدر: نوفوستي