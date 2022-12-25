خطاب عيد الميلاد يهوي ببايدن في دوامة انتقادات كبيرة

تعرض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى حملة انتقادات واسعة، عقب إلقائه كلمة بمناسبة عيد الميلاد، حيث ذكر فيها المسيح بلقب "ابن الله" دون أن يذكر اسمه "يسوع".

وأفادت صحيفة Newsweek، بأن هذا التصرف من بايدن أغضب الكثيرين من رجال الدين، والمحافظين من رواد الكنيسة الكاثوليكية، الذين امتعضوا من تجنب بايدن ذكر اسم المسيح في خطابه.

ونقلت الصحيفة عن بايدن قوله: " ونحن ننظر إلى السماء، إلى نجم وحيد يضيء أكثر من أي شخص آخر، ويظهر لنا ولادة طفل يعتبره المسيحيون ابن الله، موجود بيننا على الأرض بأعجوبة بيننا، يجلب الأمل والمحبة والسلام والفرح للعالم".

وصرح الأب جيرالد موراي، من أبرشية نيويورك، لقناة Newsmax، بأن حذف بايدن لاسم يسوع من خطابه السنوي، بمناسبة عيد الميلاد، غير منطقي، وأن بايدن لا يكف الحديث عن الكاثوليكية وكيف أنها "ألهمته".

Former Dukes of Hazzard actor John Schneider says Biden is in big trouble with God for using “son of God” in his Christmas address instead of “Jesus”: “Why he can’t he say ‘JC is my Lord & savior,’ and I will run my country under His guidelines?” pic.twitter.com/Iaos7ajjVf — Ron Filipkowski 🇺🇦 (@RonFilipkowski) December 24, 2022

وأضاف موراي، أنه إن كنت تحترم ولادة المسيح، فعليك ذكر اسمه، مشددا على أن أمرا كهذا لا يجب أن يتكرر في المستقبل.

وأوضح الفنان كيفن سوربو، لقناة Newsmax، أنه لم يتفاجأ من حذف بايدن اسم يسوع من خطابة، مشيرا إلى أن الرئيس لا يتبع قواعد الكنيسة الكاثوليكية بشكل صحيح، ويؤمن بالكثير من المبادئ المنافية للتقاليد الدينية الراسخة، كالإجهاض.

Newsmax host asks actor/director/producer Kevin Sorbo about Biden’s ‘War on Christmas.’ He is outraged Biden used “son of God” in his Christmas address rather than “Jesus.” pic.twitter.com/lfe6PCeudd — Ron Filipkowski 🇺🇦 (@RonFilipkowski) December 24, 2022

كما علق عضو الكونغرس السابق، دوغ كولينز، عبر قناة Fox News، قائلا: " نحن نحتفل بولادة المسيح، الذي خلق ليهبنا الحياة، وعدم ذكر اسمه، في خطاب الرئيس محزن ومخيب للآمال".

وانتشر العديد من التغريدات الناقدة لخطاب بايدن، حيث كتب أحد المغردين قائلا: "أن الشيطان لا يذكر يسوع بالاسم أبدا، فهو يخاف الله، ويخاف من المسيحيين الذين يعرفون كيف يتقربون من الخالق".

Satan never mentions Jesus by name, he is afraid of God and he is afraid of Christians who know how to pray in a way that brings God closer. #Biden Delivers Christmas Address Without Mentioning Jesus By Name:A Child Christians Believe To Be The Son Of God" https://t.co/jirrBZAT3A — Real Hamlet Garcia (@Hamletgarcia17) December 23, 2022

المصدر: نوفوستي