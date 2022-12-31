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بوتين يعزي بابا الفاتيكان بوفاة بنديكتوس السادس عشر

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بوتين يعزي بابا الفاتيكان بوفاة بنديكتوس السادس عشر
ria.ru
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أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لبابا الفاتيكان فرانسيس عن تعازيه بوفاة بابا الفاتيكان السابق، بنديكتوس السادس عشر.

وكتب بوتين في برقيته للبابا فرانسيس، "صاحب القداسة، أرجو أن تتقبلوا التعازي بوفاة قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر، كان بنديكتوس رجل دين، ودولة بارزا، ومدافعا قويا عن القيم المسيحية التقليدية، وساهم في بناء العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والفاتيكان".

وأكد بوتين، أن العلاقات بين الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، والكنيسة الكاثوليكية الرومانية، ازدهرت في عهد البابا بنديكتوس السادس عشر، وأشار، إلى أنه سيحتفظ بأجمل الذكريات عنه.

وأعلن الفاتيكان، عن وفاة البابا السابق، بنديكتوس السادس عشر، صباح اليوم السبت، عن عمر يناهز الـ 95.

وأفاد المتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو بروني، بأن البابا بنديكتوس السادس عشر، توفي في تمام الساعة 9:34 صباحا، في أحد أديرة الفاتيكان، وستفتح أبواب كاتيدرائية القديس بطرس، يوم الاثنين الـ 2 من يناير، لتوديعه.

المصدر: RT

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