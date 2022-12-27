كيم يوجه بتعزيز القدرات الدفاعية وسط "أجواء استفزازية"

وجه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بمواصلة تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد نظرا "للأجواء الاستفزازية" في شبه الجزيرة الكورية.

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وجاء ذلك في تقرير قدمه كيم جونغ أون، يوم الثلاثاء، خلال الجلسة العامة للجنة المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي.

وتضمن التقرير تحليل "الأوضاع السياسية الدولية، ومبادئ السياسة الخارجية لبيونغ يانغ واتجاهات "مكافحة الخصوم".

وأفادت وسائل إعلام كوريا الشمالية بأن كيم "حدد الأهداف الجديدة لتعزيز القدرات الدفاعية، التي يجب تحقيقها في عام 2023 ردا على تغيرات الأوضاع من مختلف الجوانب".

المصدر: تاس