إدارة كييف: انقطاع التيار الكهربائي سيستمر طوال فصل الشتاء

صرح نائب رئيس إدارة مدينة كييف بيتر بانتيليف، بأن وضع إمدادات الطاقة في كييف لا يزال صعبا، حيث من المقرر أن يستمر انقطاع التيار الكهربائي الطارئ طوال فصل الشتاء.

وقال: "الوضع ليس هينا ونراه طوال الأسبوع، القيود مستمرة وعمليات فصل الطاقة مستمرة، ولكن الأمر الأكثر إلحاحا، أننا سنعيش في مثل هذه الحقائق طوال فصل الشتاء، ونحن بحاجة إلى فهم ذلك"، مضيفا أن أعمال الترميم مستمرة.

وفي 21 ديسمبر، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة YASNO لتزويد الطاقة، وهي جزء من شركة DTEK القابضة للطاقة، سيرغي كوفالينكو، أن الوضع الأكثر صعوبة فيما يتعلق بإمدادات الكهرباء في أوكرانيا لوحظ في كييف، حيث أن 60% من المحولات لا تعمل، كما اعترف بأن انقطاع التيار الكهربائي عن سكان كييف قد يستمر لمدة تصل إلى 10 ساعات.

وذكرت شركة الطاقة الأوكرانية، في وقت سابق، أن انقطاع التيار الكهربائي الطارئ مستمر في كييف، حيث يستحيل الحفاظ على إمدادات الطاقة في شبكات الكهرباء لأكثر من أسبوع في العاصمة الأوكرانية.

وحذر عمدة كييف فيتالي كليتشكو، من أنه في حالة انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة، قد يظل سكان العاصمة في الشتاء دون تدفئة مركزية.

ودعت شركة "كييف فودو كانال"، إلى تخزين المياه للاحتياجات المنزلية والتقنية، إذ قد يؤدي انقطاع التيار الكهربائي على فترة طويلة إلى مشاكل في إمدادات المياه.

المصدر: تاس