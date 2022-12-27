نائب بولندي: قد لا يوافق البرلمان على عضوية جورجيا في الاتحاد الأوروبي

قال النائب البولندي جاسيك ساريوز فولسكي، وهوعضو في البرلمان الأوروبي إن البرلمان لن يوافق على طلب جورجيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إذا مات ميخائيل ساكاشفيلي في السجن".

وكتب فولسكي في صفحته على تويتر: "أوجه التشابه بين قضية ساكاشفيلي وآفاق انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي ضرورية! كلاهما لا ينفصلان: لن يصوت البرلمان الأوروبي أبدا لعضوية جورجيا في الاتحاد الأوروبي إذا كان الرئيس السابق محتجزا ومات في السجن".

وأعلن رئيس جورجيا السابق ميخائيل ساكاشفيلي الذي يقضي عقوبة سجنه بمستشفى، سابقا، أنه بدأ إضرابا عن الطعام لأنه لم يتمكن من المشاركة بجلسة حول طلبه بالإفراج عنه لأسباب صحية.

ونشر فريق ساكاشفيلي القانوني تقريرا طبيا يفيد بأن الرئيس الجورجي السابق تعرض "للتسميم" بالمعادن الثقيلة في السجن بجورجيا ويواجه خطر الموت إذا لم يعالج بشكل صحيح، حيث أن ساكاشفيلي البالغ من العمر 54 عاما، وهو أيضا زعيم المعارضة في جورجيا، كان قد نقل العام الماضي الى المستشفى بعد إضرابه عن الطعام لمدة خمسين يوما، احتجاجا على سجنه بتهمة استغلال النفوذ، وهي تهمة يؤكد أنها سياسية.

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المصدر: غازيتا.رو