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بوتين يهدي زعماء رابطة الدول المستقلة تسع خواتم بمناسبة العام الجديد (صورة)

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بوتين يهدي زعماء رابطة الدول المستقلة تسع خواتم بمناسبة العام الجديد (صورة)
Globallookpress Kremlin Pool
صورة أرشيفية
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قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدايا لزعماء رابطة الدول المستقلة خواتم تحمل رمز رابطة الدول المستقلة التسعة.

جاء ذلك خلال لقاء القمة غير الرسمية لدول الرابطة التي دعا إليها الرئيس الروسي، وقد ارتدى الخاتم على الفور رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو.

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ويزين تلك الخواتم رمز رابطة الدول المستقلة وتهنئة بالعام الجديد 2023 من معدن مشابه للذهب الأبيض، كما يحمل كل خاتم اسم الدولة التي عقدت فيها القمة: روسيا.

وقد حصل كل عضو من أعضاء رابطة الدول المستقلة على هذه الخواتم: بيلاروس (ألكسندر لوكاشينكو) وأذربيجان (إلهام علييف) وكازاخستان (قاسم جومارت توكاييف) وطاجيكستان (إمام علي رحمون) وتركمانستان (سيردار بريدي محمدوف) وقرغيزستان (صدير جاباروف) وأوزبكستان (شوكت ميرزيوييف) وأرمينيا (رئيس الوزراء نيكول باشينيان).

المصدر: كوميرسانت

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