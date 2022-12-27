بايدن يعلن حالة الطوارئ في نيويورك بسبب العاصفة الثلجية

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ في ولاية نيويورك، وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية والمحلية بسبب العاصفة الثلجية.

كذلك فوض بايدن الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ ووزارة الأمن الداخلي لتنسيق الجهود لتقديم المساعدة للمتضررين جراء العاصفة الثلجية.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى يوم الاثنين محادثة هاتفية مع حاكمة نيويورك، كاثي هوكول، عرض خلالها المساعدة الفيدرالية في الاستجابة للتخلص من آثار العاصفة الشتوية التي ضربت البلاد.

وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض أن بايدن "دعا حاكمة نيويورك إلى تركيز كل جهود الحكومة الفيدرالية لدعم سكان نيويورك، في الوقت الذي تكافح فيه الولاية آثار عاصفة شتوية تاريخية".

وقال بايدن إنه كلف فريقه بالاستجابة الفورية لأي طلب من سلطات نيويورك للحصول على مساعدة.

وأدت العاصفة الثلجية حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 50 شخصا في الولايات المتحدة، وتم الإبلاغ عن حالات وفاة في 12 ولاية، وهي كولورادو وإلينوي وكانساس وكنتاكي وميتشيغان وميسوري ونبراسكا ونيويورك وأوهايو وأوكلاهوما وتينيسي وويسكونسن، وتعتبر ولاية نيويورك أكثر المناطق تضررا، حيث وقعت نصف الوفيات في حوادث مرتبطة بالعاصفة في غرب الولاية.

المصدر: نوفوستي