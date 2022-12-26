وزير خارجية أوكرانيا: نهدف لعقد قمة سلام في فبراير 2023

صرح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا بأن كييف تهدف إلى عقد "قمة سلام" بحلول نهاية فبراير المقبل، ويفضل أن تكون في الأمم المتحدة بحضور الأمين العام أنطونيو غوتيريش كوسيط محتمل.

وقال كوليبا في تصريح لوكالة "اسوشيتد برس"، يوم الاثنين، إنه "راض تماما" عن نتائج زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى واشنطن الأسبوع الماضي، وكشف عن أن الحكومة الأمريكية وضعت خطة خاصة لتجهيز بطارية صواريخ "باتريوت" للتشغيل في بلاده خلال أقل من ستة أشهر.

وأشار كوليبا إلى أن أوكرانيا "ستقوم بكل ما في وسعها للفوز بالحرب في 2023"، مضيفا أنه "تنتهي كل حرب بطريقة دبلوماسية. تنتهي كل حرب نتيجة إجراءات تتخذ في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات".

إقرأ المزيد

وأضاف أن الحكومة الأوكرانية تود عقد "قمة سلام" بحلول نهاية فبراير.

واستطرد قائلا: "يمكن أن تكون الأمم المتحدة أفضل مكان لعقد هذه القمة، لأن الأمر لا يتعلق بتقديم خدمة لبلد معين. هذا في الحقيقة يتعلق باشراك الجميع".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو ستدعى لحضور القمة، قال إنه "يجب أولا إجراء محاكمات جرائم الحرب في محكمة دولية".

وحول دور غوتيريش، قال كوليبا إن الأمين العام للأمم المتحدة "قد أثبت أنه وسيط ومفاوض فعال، والأهم من ذلك أنه رجل مبادئ ونزاهة. لذلك نرحب بمشاركته النشطة".

يذكر أن روسيا أكدت مرارا انفتاحها على المفاوضات بشأن السلام مع أوكرانيا، لكنها أشارت إلى أن هذا الأمر يبدو مستحيلا في ظل موقف كييف الراهن.

المصدر: أسوشيتد برس