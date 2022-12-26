وزير الخارجية الأوكراني يطالب باستبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي

طالب وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، اليوم الاثنين، بحرمان روسيا من مقعدها الدائم في مجلس الأمن الدولي.

وأضاف كوليبا، أن نظام كييف يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى حرمان روسيا من وضعها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، ودعا إلى استبعادها من الأمم المتحدة.

وادعى أن مسألة شغل روسيا مقعدا دائما في مجلس الأمن الدولي، سواسية مع الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا والصين، موضع نقاش في الأوساط الدبلوماسية.

إقرأ المزيد

ومن جهته، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في وقت سابق، أن حرمان روسيا من مقعدها الدائم في مجلس الأمن، غير ممكن بموجب ميثاق المنظمة.

بدوره، أوضح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن تنفيذ مقترح كوليبا يتطلب إجراء تعديلات جذرية في قوانين وأحكام الأمم المتحدة، والتي تتطلب بدورها موافقة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وثلثي الدول الأعضاء، مشيرا إلى أن قرارا كهذا لن يمر ببساطة.

ويضم مجلس الأمن الدولي 15 دولة عضوا مكلفة بمعالجة الأزمات العالمية، وتتمتع الدول الـ 5 دائمة العضوية بحق النقض "الفيتو" الذي يسمح لهم بمنع تبني أي قرار.

المصدر: نوفوستي