"طالبان" تنفي معارضتها حصول الفتيات على التعليم

نفى نائب رئيس الوزراء الأفغاني مولاوي عبد الكبير، الذي عينته حركة "طالبان"، ممانعة سلطات البلاد في حصول الفتيات على التعليم.

وقال عبد الكبير، في اجتماع مع جمعية جامعات خاصة في أفغانستان، إن "طالبان" لا تعارض حصول الفتيات على التعليم، وتعمل على إنهاء تعليق التعليم في أسرع وقت ممكن.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أفغانية، بأن وزارة التعليم العالي في حكومة طالبان أمرت بوقف تعليم الطالبات في الجامعات الخاصة والعامة في أفغانستان.

وقال وزير التعليم العالي الأفغاني، إن تعليم الفتيات في الجامعات العلمانية مخالف لقوانين الإسلام ومخالف للتقاليد الإسلامية.

المصدر: نوفوستي