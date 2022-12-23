طالبان تناقش إمكانية فتح مدارس وجامعات للبنات

ذكرت قناة العربية التلفزيونية نقلا عن مصادر أن حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان ناقشت إمكانية إعادة فتح المدارس والجامعات للفتيات.

وذكرت وسائل الإعلام الأفغانية في وقت سابق، أن وزارة التعليم العالي في حكومة طالبان أمرت بتعليق الدراسة للطالبات في الجامعات الخاصة والعامة في أفغانستان.

وقال سهيل شاهين رئيس المكتب السياسي لطالبان في قطر إنه لا يعرف إلى متى سيستمر القرار. وقبل ذلك، كانت حركة طالبان قد تعرضت لانتقادات بسبب قرارها حظر التعليم الثانوي للفتيات.

من جهتها قالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو قلقة بسبب الأنباء التي تفيد بأن طالبان فرضت حظرا على تعليم الفتيات في مؤسسات التعليم العالي في أفغانستان، وتأمل من كابول اتخاذ إجراءات لضمان توفير ظروف تعليم مناسبة للطالبات.

المصدر: ريا نوفوستي.