الدفاع الروسية: تدمير راجمتي "هيمارس" ومنظومة M777 أمريكية الصنع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير ورشة إصلاح أسلحة أوكرانية كانت بها راجمتان "هيمارس"، وكذلك نظام مدفعي M777 أمريكي الصنع.

جاء ذلك خلال الإفادة اليومية للوزارة حول التقدم المحرز بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ليوم الاثنين، حيث تابع بيان الوزارة بأن القوات الروسية دمرت مجموعة استطلاع تخريبية وطاقم هاون تابع للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية لوغانسك الشعبية.

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وقد شنت القوات المسلحة الروسية غارة بالمدفعية على وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك الجنوبي، ما أدى إلى تحييد أكثر من 40 جندي اوكراني. كما دمرت القوات المسلحة الروسية في منطقة كراماتورسك نقطة إصلاح لأسلحة القوات المسلحة الأوكرانية، كان بها إلى جانب راجمتي "هيمارس"، راجمتان من طراز "غفوزديكا" وخمسة من طراز "دي-30".

كذلك فقد هاجمت صواريخ المدفعية التابعة للقوت المسلحة الروسية نقاط الانتشار المؤقت للواء 72 الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما قصفت القوات المسلحة الروسية موقع قيادة لواء الهجوم رقم 80 المحمول جوا التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من كراماتورسك.

كذلك دمرت القوات المسلحة الروسية النظام المدفعي M777، أمريكي الصنع، بالقرب من قرية غورغييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، وهو الذي كانت تستخدمه القوات المسلحة الأوكرانية في قصف مدينة دونيتسك.

إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير ما يلي:

352 طائرة

192 مروحية

2731 طائرة بدون طيار

399 منظومة صواريخ مضادة للطائرات

7249 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى

944 راجمة صواريخ متعددة

3719 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون

7765 مركبات عسكرية خاصة

المصدر: وزارة الدفاع الروسية