الكرملين: يتم التحضير لتواصل بين الرئيسين الروسي والصيني قبل حلول العام الجديد

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف إن الرئيس فلاديمير بوتين يعتزم التواصل مع رئيس الصين شي جين بينغ قبل حلول العام الجديد، وسيعلن الكرملين عن ذلك في الوقت المناسب

وأضاف بيسكوف في رد على سؤال صحفي عما إذا كان من المقرر إجراء مثل هذا الاتصال، "يجري التحضير والإعداد لذلك. سنبلغكم مع أصدقائنا الصينيين حول هذا الأمر في الوقت المناسب"، منوها بأنه من السابق لأوانه الحديث عن شكل الاتصال.

وقام دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي بزيارة إلى بكين في 21 ديسمبر، حيث نقل مدفيديف رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى شي جين بينغ.

وصرح مدفيديف في بيان له عقب المحادثات بأن النقاش "شمل بالطبع الصراع في أوكرانيا"، مشيرا إلى أن المحادثات كانت "مفيدة للغاية".

من جهته أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال اجتماعه مع نائب رئيس مجلس الأمن الروسي وزعيم حزب "روسيا الموحدة" دميتري مدفيديفعن استعداد الصين للتعاون الوثيق والتقارب مع روسيا من أجل حوكمة عالمية أكثر إنصافا، منوها أن "تشكيل شراكة استراتيجية شاملة بين الصين وروسيا في الحقبة الجديدة هو خيار اتخذته الصين وروسيا، مع مراعاة خصوصياتهما ومصالحهما الاستراتيجية طويلة الأمد".

المصدر: تاس، نوفوستي