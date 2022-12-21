مدفيديف يسلم شي جين بينغ رسالة من بوتين في بكين (فيديو)

زار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف العاصمة الصينية بكين، حيث التقى الرئيس شي جين بينغ وسلمه رسالة من الرئيس فلاديمير بوتين.

وقد نشر مدفيديف بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام" مقطع فيديو لهذا اللقاء، حيث تابع مدفيديف في منشوره: "ناقشنا قضايا التفاعل بين الحزبين الحاكمين في البلدين، بين الحزب الشيوعي الصيني وحزب روسيا الموحدة، وناقشنا قضايا التفاعل الثنائي لشراكتنا الاستراتيجية مع الصين في جميع المجالات، بما في ذلك، بالطبع، الاقتصاد والتعاون الصناعي وغير ذلك الكثير".

وصرح مدفيديف في بيان له عقب المحادثات بأن النقاش "شمل بالطبع الصراع في أوكرانيا"، مشيرا إلى أن المحادثات كانت "مفيدة للغاية".

وذكرت سكرتارية نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن زيارة دميتري مدفيديف تمت في الفترة من 20-21 ديسمبر، حيث نقل مدفيديف رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى شي جين بينغ.

المصدر: إنترفاكس+تليغرام